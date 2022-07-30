Üreticilerin gözü bu haberdeydi! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu'da açıkladı: Kilogramı 54 lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, fındık fiyatını da açıklamak üzere halka hitap etti. Tüm dünyada olduğu ülkemizde de bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Daha önce yaptığımız gibi bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok.” dedi. Başkan Erdoğan 2022 yılı fındık alım fiyatının 54 lira olarak belirlendiğini müjdeledi.