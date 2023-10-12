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Ürdün'den Gazze'ye ilk uçak! Ürdün abluka altındaki Gazze'ye insani yardım gönderiyor

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 15:48
Ürdün İsrail'in tam ablukası altındaki Gazze'ye yardım uçağı gönderdi. Kral 2. Abdullah'ın talimatı ile gönderilen uçağın taşıdığı yardım Mısır koordinasyonu aracılığıyla Gazze'ye ulaşacak. Uçağın çoğunlukla ilaç ve tıbbi malzeme taşıdığı belirtildi.
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