Ürdün'deki saldırının faili kim? ABD İran'ı mı vuracak?

Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan ABD üssüne drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 ABDS askeri hayatını kaybetti. En az 30 Amerikan askeri de yaralandı. Saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, yanıtsız kalmayacağını belirti. İran ise saldırı ile alakası olmadığını açıkladı. Öte yandan Biden yönetimi ve Teksas arasında dikenli tel anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD'de 25 eyalet Biden yönetimine karşı ayaklandı. Peki Beyaz Saray Orta Doğu'da yeni bir harekat için bahane mi arıyor? ABD’de eyaletler arası savaş mı başlıyor? Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin değerlendirdi.

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