29 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ürdün'deki saldırının faili kim? ABD İran'ı mı vuracak?
Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan ABD üssüne drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 ABDS askeri hayatını kaybetti. En az 30 Amerikan askeri de yaralandı. Saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, yanıtsız kalmayacağını belirti. İran ise saldırı ile alakası olmadığını açıkladı. Öte yandan Biden yönetimi ve Teksas arasında dikenli tel anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD'de 25 eyalet Biden yönetimine karşı ayaklandı. Peki Beyaz Saray Orta Doğu'da yeni bir harekat için bahane mi arıyor? ABD’de eyaletler arası savaş mı başlıyor? Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin değerlendirdi.