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Ünlülere yasadışı bahis soruşturması!

Ünlülere yasadışı bahis soruşturması!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.11.2024 17:02
Güncelleme:11.11.2024 17:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medyadan yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınması talimatı verdi. Bu kişiler arasında bulunan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var .Soruşturma neticesinde gözaltılar oldu. Böyle bir suç varsa gereken yapılacak." dedi.
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