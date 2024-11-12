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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Başsavcılık’tan ev hapsine itiraz, sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Başsavcılık’tan ev hapsine itiraz, sosyal medya hesaplarına erişim engeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 19:16
Ünlü isimlere yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler var. Başsavcılık serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasını istedi. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan açıklamalarında, İstanbul Başsavcılığı’nın tutuklu olan sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim getirilmesini talep ettiklerini ifade etti.
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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması!
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