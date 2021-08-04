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Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi | Katil Mustafa Murat Ayhan’ın komşuları konuştu

DHA
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Giriş: 04.08.2021 09:16
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü Konyaaltı ilçesindeki daireyi bularak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşularıyla konuştu. Komşuları, 12 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Mustafa Murat Ayhan'ın eve sürekli alkollü geldiğini söyledi. Otomobilini park ederken de çevresine sıkıntı yaşatan bir profile sahip olduğunu belirten komşuları, Ayhan'ın eve sürekli farklı kadınlar getirdiğini kaydetti.
Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi
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