30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Üniversite sınavında takvim netleşti! YKS 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak

Üniversite sınavında takvim netleşti! YKS 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 16:46
Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavında takvim netleşti. Başvuru tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katiller! Kılık değiştirip hastaneyi bastılar
Katiller! Kılık değiştirip hastaneyi bastılar
Üniversite sınavında takvim netleşti!
Üniversite sınavında takvim netleşti!
Yurttan kar manzaraları!
Yurttan kar manzaraları!
897 deprem konutu teslim edilecek
897 deprem konutu teslim edilecek
Enkaza dönen Cenin sokakları!
Enkaza dönen Cenin sokakları!
CP’li Tunç Soyer’den yaylım ateşi
CP'li Tunç Soyer'den yaylım ateşi
Uzungöl buz tuttu
Uzungöl buz tuttu
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Son araştırmalar ne diyor? Canlı yayında oran verdi
Gerçek Belediyecilik ne demek?
Gerçek Belediyecilik ne demek?
İşte AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi!
İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi!
Engellendik edebiyatına kanmayın uyarısı!
"Engellendik edebiyatına kanmayın" uyarısı!
Vatandaşa ne vaat veriliyor?
Vatandaşa ne vaat veriliyor?
Daha Fazla Video Göster