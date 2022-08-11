Üniversite öğrencileri için 81 ile yurt genelgesi! Fahiş fiyat uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl valisi ve gençlik spor il Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelge ile gönderildi.