11 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üniversite öğrencileri için 81 ile yurt genelgesi! Fahiş fiyat uyarısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl valisi ve gençlik spor il Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelge ile gönderildi.