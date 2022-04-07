07 Nisan 2022, Perşembe
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Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
İstanbul’da, üniversite öğrencileri ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammı İBB’nin başkanlık binası önünde protesto etti. Basın açıklaması yapan öğrenciler, ücretsiz ve nitelikli ulaşım taleplerini bildirdi.