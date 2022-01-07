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Ümraniye’nin ilk istihdam fuarı! Binlerce insan iş sahibi olacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 14:54
Ümraniye Belediyesi ve İŞKUR iş birliği ile bu yıl ilki "Burada İş Var!" sloganıyla düzenlenecek olan 1. Ümraniye İstihdam Fuarı 7 Ocak'ta başladı. Üç gün sürecek olan fuarda yaklaşık 3 bin vatandaşa istihdam sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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