Ümraniye’nin ilk istihdam fuarı! Binlerce insan iş sahibi olacak

Ümraniye Belediyesi ve İŞKUR iş birliği ile bu yıl ilki "Burada İş Var!" sloganıyla düzenlenecek olan 1. Ümraniye İstihdam Fuarı 7 Ocak'ta başladı. Üç gün sürecek olan fuarda yaklaşık 3 bin vatandaşa istihdam sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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