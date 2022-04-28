28 Nisan 2022, Perşembe
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Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar! Aradan 28 yıl geçti ancak acılar unutulmadı
İstanbul 28 Nisan 1993'te büyük bir facia yaşadı. Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü bir yanardağ gibi patladı, 11 gecekondunun üzerine çöktü. O faciada 39 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 29 yıl geçti... Detayları o noktada bulunan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.