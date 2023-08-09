UMKE gönüllüleriyle buluşma | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde 7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen ve 81 ilden UMKE gönüllülerinin bulunacağı programda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Arama-kurtarma yapan ve medikal destek sağlayan yapı olacak” dedi.

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