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UMKE gönüllüleriyle buluşma | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 11:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde 7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen ve 81 ilden UMKE gönüllülerinin bulunacağı programda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Arama-kurtarma yapan ve medikal destek sağlayan yapı olacak” dedi.
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