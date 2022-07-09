Ümit Özdağ’ın yeni algı operasyonu! Hedefinde valilik ve belediye var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ provokasyonlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki bu kez de Balıkesir'de gerçekleştireceği kongreye vali ve belediye başkanının engellediğini öne sürdü. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Özdağ'ın iddialarını yalanladı.

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