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Ümit Özdağ’ın provokasyonu polise takıldı! TBMM kapısında tehditler savurdu

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Giriş: 06.05.2022 15:19
Mülteciler üzerinden provokatif açıklamalara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak bakanlığa yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine burada açıklama yapan Özdağ, “Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek'' diyerek yeni bir provokasyona daha imza attı.
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