Ümit Özdağ’ın provokasyonu polise takıldı! TBMM kapısında tehditler savurdu

Mülteciler üzerinden provokatif açıklamalara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak bakanlığa yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine burada açıklama yapan Özdağ, “Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek'' diyerek yeni bir provokasyona daha imza attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN