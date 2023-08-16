16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın

Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 12:02
İkinci tur seçimleri öncesi Zafer Partisi'nin desteğini almak için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalayan ve Zafer Partisi'ne 3 bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu bu protokol için "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokol" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ümit Özdağ "Kemal Bey seçilseydi ben de İçişleri Bakanı olacaktım" dedi. Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "Namus protokolu" kavramını kullanması Ümit Özdağ'ın tepkisine neden oldu. Özdağ katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Özdağ, "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." dedi." dedi. İşte detaylar...
Bakan Tekin’den flaş açıklamalar
Bakan Tekin'den flaş açıklamalar
Herkes dönsün kendi namusuna baksın
"Herkes dönsün kendi namusuna baksın"
Süresiz nafaka kalkacak mı?
Süresiz nafaka kalkacak mı?
MİT’ten Gara’da nokta operasyon
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
’Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı bir kin var’
'Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin var'
Portakal’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na ağır bombardıman
Portakal'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ağır bombardıman
Kılıçdaroğlu olduğu için seçmen sandığa gitmez
"Kılıçdaroğlu olduğu için seçmen sandığa gitmez"
Çekya’da Atatürk heykeli talebine ret
Çekya'da Atatürk heykeli talebine ret
İmamoğlu’nun 2028 planı: Tavşan aday formülü
İmamoğlu'nun 2028 planı: Tavşan aday formülü
İmamoğlu aday olmayacak mı?
İmamoğlu aday olmayacak mı?
Antalya’da korkutan orman yangını!
Antalya'da korkutan orman yangını!
Daha Fazla Video Göster