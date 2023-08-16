Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın

İkinci tur seçimleri öncesi Zafer Partisi'nin desteğini almak için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalayan ve Zafer Partisi'ne 3 bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu bu protokol için "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokol" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ümit Özdağ "Kemal Bey seçilseydi ben de İçişleri Bakanı olacaktım" dedi. Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "Namus protokolu" kavramını kullanması Ümit Özdağ'ın tepkisine neden oldu. Özdağ katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Özdağ, "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." dedi." dedi. İşte detaylar...