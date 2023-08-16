16 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın
İkinci tur seçimleri öncesi Zafer Partisi'nin desteğini almak için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalayan ve Zafer Partisi'ne 3 bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu bu protokol için "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokol" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ümit Özdağ "Kemal Bey seçilseydi ben de İçişleri Bakanı olacaktım" dedi. Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "Namus protokolu" kavramını kullanması Ümit Özdağ'ın tepkisine neden oldu. Özdağ katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Özdağ, "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." dedi." dedi. İşte detaylar...