28 Temmuz 2022, Perşembe
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Ümit Özdağ'dan gençlere skandal çağrı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin
Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençlere skandal bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" açıklamasında bulundu.