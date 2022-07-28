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Ümit Özdağ'dan gençlere skandal çağrı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin

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Giriş: 28.07.2022 15:06
Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençlere skandal bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" açıklamasında bulundu.
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