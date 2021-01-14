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Ümit Özdağ'dan çok sert sözler: İYİ Parti beni tehdit ediyor!
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmesi yönündeki mahkemenin vermiş olduğu ret kararının ardından basın toplantısı düzenledi.
Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:
BANA BASIN YOLUYLA TEHDİTLER GELİYOR
81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.
Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.
MAHKEMENİN KARARINA HERKES SAYGI DUYMALI
Mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.
Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.
İYİ PARTİ VARLIĞINI CHP'YE BORÇLU DEĞİL
İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.