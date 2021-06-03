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Ümit Özdağ partisini yaz sonunda kuruyor! Tüzük hazırlandı! Logo ve isim belli oldu

A Haber
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Giriş: 03.06.2021 10:38
Güncelleme:03.06.2021 11:01
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin kurucular listesi ve logosu da belli oldu. Parti adı “Ayyıldız Hareketi’nden farklı olacak. Partinin kurucular kurulunda 223 kişi olacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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