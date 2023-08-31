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Videolar Gündem Videoları Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği 2 bakanlığı daha ifşa etti! "Gayrimeşru ilişki" söylemleri üzerinden vurdu: CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlattık

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği 2 bakanlığı daha ifşa etti! "Gayrimeşru ilişki" söylemleri üzerinden vurdu: CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlattık

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Giriş: 31.08.2023 23:16
Koalisyon masası 14 Mayıs’ta yaşadığı hezimetin ardından seçimlerin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli protokol imzalayan Ümit Özdağ arasında iplerin kopmasının ardından bombardımanlar gelmeye devam ediyor. "Protokolü gizli tutmalıydık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "6’lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım!" dedi. Özdağ, "Zafer Partisi tavrıyla CHP’ye Atatürk’ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı dışında anlaştıkları diğer bakanlıkları da açıkladı.
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