Ümit Özdağ HDP’li koalisyona ’Evet’ dedi!

Zafer Partisi, HDP ve Kandil'in desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Ümit Özdağ, PKK ve HDP'nin destek verdiği Kılıçdaroğlu ile anlaştı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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