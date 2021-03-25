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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney A Haber'de Türkiye-ABD ilişkilerini yorumladı! Diyalog kapısı önemli
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, A Haber canlı yayınında Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. ABD'nin müttefiklik ruhuna aykırı tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Türk-Amerikan ilişkilerinde diyalog kapısının açılması önemli." dedi.