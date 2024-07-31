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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Oktay: İran'ın göz yumma süreci başladı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Oktay: İran'ın göz yumma süreci başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 12:54
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikastte şehit edildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Oktay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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