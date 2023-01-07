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Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi! Diyarbakır annelerin sesi Nevşehir'den dünyaya duyuruluyor

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 14:50
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, Nevşehir'de düzenlenen "1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi" ile seslerini dünyaya duyuruyor. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
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