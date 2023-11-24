24 Kasım 2023, Cuma
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Uluslararası boykot giderek genişliyor! Katliam destekçisi firmalara tepki büyüyor
Katil İsrail'in Gazze'de binlerce insanı katletmesine destek veren bazı uluslararası markalar büyük boykotla yüzleşiyor. Bu markaların ürünleri özellikle Arap dünyasında market raflarından kaldırıldı. Kimi marketlerde ise %70'e varan indirime rağmen söz konusu ürünlerin satılmadığı bildirildi.