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Uluslararası boykot giderek genişliyor! Katliam destekçisi firmalara tepki büyüyor

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 07:56
Katil İsrail'in Gazze'de binlerce insanı katletmesine destek veren bazı uluslararası markalar büyük boykotla yüzleşiyor. Bu markaların ürünleri özellikle Arap dünyasında market raflarından kaldırıldı. Kimi marketlerde ise %70'e varan indirime rağmen söz konusu ürünlerin satılmadığı bildirildi.
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