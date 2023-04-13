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Ulusal Staj Programı'nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

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Giriş: 13.04.2023 16:36
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.
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