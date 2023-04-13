13 Nisan 2023, Perşembe
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Ulusal Staj Programı'nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.