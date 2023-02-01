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Uludağ'a yarıyıl tatili akını! Teleferikte kuyruk oluşturdu

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 15:51
Kayak merkezlerine kar yarıyıl tatilinin ikinci haftasında düştü. Kayak merkezine gitmek isteyenler teleferikte kuyruğa giriyor. Bursa’dan detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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