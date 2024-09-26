Ülkeler farklı katil aynı

İsrail, Filistin ve Lübnan'ı ateş çemberine döndürdü. İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Gazeteci Güngör Yavuzaslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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