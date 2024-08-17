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Ülke genelinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale!

Ülke genelinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale!

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Giriş: 17.08.2024 20:08
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı '#OrmanınKahramanları' paylaşımında, "Hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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