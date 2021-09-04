Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı devam ediyor. Projenin son tabliye bloku şantiye alanına ulaştırılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.