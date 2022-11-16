Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan tünel hizmeti açıklaması! Cumhuriyetimizin 100. yılında hedef 720 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşa ettiğimiz her bir kilometre yolun anlamı bizler için farklıdır, anlamlıdır. İşte bu nedenle her bir kilometre yolu ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ ilkesi ile inşa etmekteyiz’’ ifadelerini kullandı.