Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: 6 yılda 97 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli’nin 6 yıldır İstanbul’un trafiğini rahatlattığını, açılışından bu yana 97 milyon aracın geçiş yaptığını belirtti. Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün de tüneli tercih ettiğini kaydetti.