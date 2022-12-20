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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: 6 yılda 97 milyon araç geçti

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Giriş: 20.12.2022 14:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli’nin 6 yıldır İstanbul’un trafiğini rahatlattığını, açılışından bu yana 97 milyon aracın geçiş yaptığını belirtti. Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün de tüneli tercih ettiğini kaydetti.
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