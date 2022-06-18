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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 2023'te hizmete girecek

DHA
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Giriş: 18.06.2022 17:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtti.
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