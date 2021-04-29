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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi"nin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesiminde, haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlayacaklarını belirterek, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır." dedi.