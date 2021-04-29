29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 16:35
Güncelleme:29.04.2021 16:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi"nin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesiminde, haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlayacaklarını belirterek, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır." dedi.
Bakan Karaismailoğlu ilk test sürüşüne katıldı
Bakan Karaismailoğlu ilk test sürüşüne katıldı
TSK'dan sınırın sıfır noktasında flaş hareketlilik
TSK'dan sınırın sıfır noktasında flaş hareketlilik
CHP'li İBB'den 'tam kapanma' öncesi skandal hareket
CHP'li İBB'den 'tam kapanma' öncesi skandal hareket
6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!
6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!
Çalışanların çocukları için kreş açık olacak
Çalışanların çocukları için kreş açık olacak
Evlat nöbetinde 25. buluşma
Evlat nöbetinde 25. buluşma
Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı
İçişleri'nden “Görev Belgesi genelgesi
İçişleri'nden “Görev Belgesi" genelgesi
Otogar bombacısının yakalanma anı
Otogar bombacısının yakalanma anı
Rum liderden skandal istek!
Rum liderden skandal istek!
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi
Eczanelere "tam kapanma" düzenlemesi
Terör hedefleri böyle vuruldu
Terör hedefleri böyle vuruldu
Daha Fazla Video Göster