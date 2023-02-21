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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Konutları 1 yıl içinde inşa edeceğiz

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Giriş: 21.02.2023 12:57
"Kalıcı konutların temelleri önümüzdeki günlerde atılacak." Bu önemli açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Adıyaman'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, depremden zarar gören yolların onarıldığını da söyledi.
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