Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Konutları 1 yıl içinde inşa edeceğiz

"Kalıcı konutların temelleri önümüzdeki günlerde atılacak." Bu önemli açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Adıyaman'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, depremden zarar gören yolların onarıldığını da söyledi.

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