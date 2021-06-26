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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 16:39
Güncelleme:26.06.2021 16:40
Bakan Karaismailoğlu, "asrın projesi" Kanal İstanbul'un temel atma töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Yeni bir çağın kapısını açıyoruz' dedi.
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