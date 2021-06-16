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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek

İHA
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Giriş: 16.06.2021 17:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek” dedi.
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