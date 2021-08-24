Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı tamamladık. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz" dedi.