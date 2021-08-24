25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı tamamladık. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz" dedi.