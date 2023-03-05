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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'da 20 ayrı konteyner kent kuruyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2023 11:39
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulunurken, "Şuan Adıyaman'ın yüzde 95'ine kaynağından su verilmektedir. İçme suyu stoklarımızda eksik yok" ifadelerini kullandı.
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