Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı

İstanbul Havalimanı’nı kent merkeziyle buluşturan metro son durağa ulaştı. Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı’nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesinde A Haber canlı yayında merak edilen tüm soruları yanıtladı.