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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı

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Giriş: 28.01.2024 23:36
İstanbul Havalimanı’nı kent merkeziyle buluşturan metro son durağa ulaştı. Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı’nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesinde A Haber canlı yayında merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
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