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Ulaştırma Bakanı Uraoğlu’ndan Discord açıklaması!

Ulaştırma Bakanı Uraoğlu’ndan Discord açıklaması!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 15:22
Cinsel istismar ve şiddet görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu tip platformların yakın takibe alındığına da dikkat çekti.
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