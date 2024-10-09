Ulaştırma Bakanı Uraoğlu’ndan Discord açıklaması!

Cinsel istismar ve şiddet görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu tip platformların yakın takibe alındığına da dikkat çekti.

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