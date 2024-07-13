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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber'de

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Giriş: 13.07.2024 16:51
Yusufeli-Artvin karayolunu 15 kilometre kısaltan Artvin Yusufeli Viyadüğü hizmete girdi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu anda A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun yanında.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber'de
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