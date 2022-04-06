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Ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İBB! Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na tepki: Ayşenur Arslan ve Faruk Eren bile isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 14:38
Güncelleme:06.04.2022 14:41
İstanbul'da ulaşıma (elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine) yüzde 40 zam yapıldı. Son zam ile birlikte İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun art arda getirdiği zamlar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bile sert karşılık buldu. Ayşenur Arslan "Çok ciddi bir zam. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" derken, Faruk Eren ise, "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır." yorumunda bulundu.
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