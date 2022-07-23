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Ulaşımda dev adımlar! Ankara-kayseri hızlı tren projesinin temeli atılıyor

A Haber
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Giriş: 23.07.2022 15:44
Güncelleme:23.07.2022 15:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış törenine katılacak. Türkiye demir ağlarla örülüyor. Hızlı tren projesi ile Ankara-Kayseri arası 2 saate düşecek. Kayseri'de yapılan dev yatırımlarla 303 projenin açılışı yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki değerlendirdi.

Mehmet Özhaseki'nin öne çıkan sözleri:

"Bugün Kayseri şehri için tarihi bir gün. 6 bin yıllık tarihi olan Kayseri'de bu kadar büyük rakamlı bir yatırım ilk defa yapılıyor. Bir taraftan 30 milyarı bulan gerek kamu gerek mahalli idareler gerekse özel sektöre ait iş yerlerinin açılışı var. Çok önemli fabrikalar ve iş yerleri var.

Burada kamuya ait hastaneler belediyelerimize ait tesisler var. Bir taraftan da senelerdir konuşan belki hayalini düşünü kurduğumuz hızlı trenin de temeli atılacak. Bunların yapım işleri de 24 milyar liralık. Ortalama olarak 54 milyar liralık bir açılış ve temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek.

Burada dolu dolu bir program var. Vatandaşlarımız mitin alanına gelmeye başladılar. Heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlar. Kendisi burada çok seviliyor. Dik duruşuyla mazlumların sözcüsü olmasıyla aynı zamanda Kayseri'de ne kadar büyük proje varsa hepsinin altında onun imzası var.

Burada yapılan işlerde belediye başkanlığım zamanında benim yaptığım görülüyor ama ben bunları muhalefet zamanında yapamadım. Projeler için gidip izin alamadım. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzü açmasıyla arkamızda dağ gibi durmasıyla birlikte bu projelerin hepsi gündeme geldi."

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