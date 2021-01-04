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Ulaşımda çağ atlatan projeler

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Giriş: 04.01.2021 19:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye, ulaşımda çağ atladı. Bölünmüş yollar, köprüler, tüneller ve otobanlarla yurdun dört bir yanı ulaşımda refaha kavuştu. Son zamanda yapımı tamamlanan projeler özel dosya haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye, ulaşımda çağ atladı. Bölünmüş yollar, köprüler, tüneller ve otobanlarla yurdun dört bir yanı ulaşımda refaha kavuştu. Son zamanda yapımı tamamlanan projeler özel dosya haberimizde...

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