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Ulaşım alanında hangi yatırımlar yapıldı? Ulaşımda Türkiye nereden nereye geldi?

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Giriş: 26.04.2023 16:44
Ulaşımda ciddi sorunları olan Türkiye, 3 kasım 2002'den itibaren AK Parti iktidarları döneminde bu alanda önemli bir kalkınma yaşadı. 4 trilyon liranın üzerinde ulaşım yatırımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi, doğusu ile batısı birleştirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ulaşım yatırımlarının devam edeceğini açıkladı. Peki ulaşımda Türkiye nereden nereye geldi? İşte bu sorunun yanıtı…
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