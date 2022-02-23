Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan flaş açıklamalar: Savaş istemiyoruz ama Rusya...

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bodnar, “Diplomasi işe yaramazsa Ukrayna’nın savunması sağlanmalı” dedi. Bodnar, “Savaş istemiyoruz ama Rusya o kadar kolay ilerleyemeyecek” ifadelerini kullanarak “En güzel cevap Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğe verilir” şeklinde konuştu.

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