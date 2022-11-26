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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar A Haber’e konuştu: Erdoğan müzakere masasını kuran tek lider

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 15:19
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, A Haber'e konuştu. Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışmaların bitmesi, tahıl anlaşması ve esir takası konularında son derece verimli bir arabuluculuk faaliyetini yürüttüğünü vurguladı. Erdoğan'ın barış çabalarından övgüyle bahsetti.
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
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