03 Mart 2022, Perşembe
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Ukraynalıların sivil direniş! Kiev sokaklarında son durum ne?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece tren istasyonu yakınında art arda patlamalar oldu. Havada imha edilen bir Rus füzesi istasyon yakınından geçen merkezi ısınma sistemi hattına hasar verdi. A Haber Ukrayna sokaklarında haber nöbetini sürdürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.