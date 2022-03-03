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Ukraynalıların sivil direniş! Kiev sokaklarında son durum ne?

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 09:35
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece tren istasyonu yakınında art arda patlamalar oldu. Havada imha edilen bir Rus füzesi istasyon yakınından geçen merkezi ısınma sistemi hattına hasar verdi. A Haber Ukrayna sokaklarında haber nöbetini sürdürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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