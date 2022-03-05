Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti? Rakamlar ne diyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonucu açıklanan rakamlara göre 1 milyon 200 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Peki hangi ülkeye kaç Ukraynalı gitti? Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

UKRAYNALI SIĞINMACILAR HANGİ ÜLKELERE GİTTİ?

- POLONYA: 649.903

- MACARİSTAN: 144.738

- MOLDOVA: 103.254

- SLOVAKYA: 90.329

- ROMANYA: 57.192

- RUSYA: 53.300

- BELARUS: 384

- DİĞER AB ÜLKELERİ: 110.876

TOPLAM: 1,209,976