05 Mart 2022, Cumartesi
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Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti? Rakamlar ne diyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonucu açıklanan rakamlara göre 1 milyon 200 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Peki hangi ülkeye kaç Ukraynalı gitti? Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
UKRAYNALI SIĞINMACILAR HANGİ ÜLKELERE GİTTİ?
- POLONYA: 649.903
- MACARİSTAN: 144.738
- MOLDOVA: 103.254
- SLOVAKYA: 90.329
- ROMANYA: 57.192
- RUSYA: 53.300
- BELARUS: 384
- DİĞER AB ÜLKELERİ: 110.876
TOPLAM: 1,209,976