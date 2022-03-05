05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti? Rakamlar ne diyor?

Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti? Rakamlar ne diyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2022 13:40
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonucu açıklanan rakamlara göre 1 milyon 200 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Peki hangi ülkeye kaç Ukraynalı gitti? Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

UKRAYNALI SIĞINMACILAR HANGİ ÜLKELERE GİTTİ?

- POLONYA: 649.903

- MACARİSTAN: 144.738

- MOLDOVA: 103.254

- SLOVAKYA: 90.329

- ROMANYA: 57.192

- RUSYA: 53.300

- BELARUS: 384

- DİĞER AB ÜLKELERİ: 110.876

TOPLAM: 1,209,976

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Başkan Erdoğan yarın Putin ile görüşecek!
Başkan Erdoğan yarın Putin ile görüşecek!
Batı’ya güvendi ülkesi işgal altına alındı!
Batı’ya güvendi ülkesi işgal altına alındı!
Rusya nereye kadar gidecek?
Rusya nereye kadar gidecek?
TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü!
TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
Rus helikopteri böyle vuruldu
Rus helikopteri böyle vuruldu
İste Rus askerlerinin en net görüntüsü
İste Rus askerlerinin en net görüntüsü
Bucha’daki patlama anı!
Bucha’daki patlama anı!
Rus askerine karşı sivil direniş
Rus askerine karşı sivil direniş
Rus askerinin üzerine yürüdüler
Rus askerinin üzerine yürüdüler
Karikatürlerle Rus-Ukrayna savaşı!
Karikatürlerle Rus-Ukrayna savaşı!
Daha Fazla Video Göster