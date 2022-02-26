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Ukraynalı kadının Rus askerine karşı direnişi!

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Giriş: 26.02.2022 15:12
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürürken Ukraynalı bir kadın ile Rus askerin konuşması sosyal medyayı salladı.

Ukraynalı kadının direnişi kameralara yansıdı. "Burada tatbikat yapıyoruz" diyen Rus askere, Ukraynalı kadın, "İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün Bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, Hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir." yanıtını verdi.

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